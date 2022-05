Vasto, Smargiassi (M5S): anche quest’anno risoluzione per divieto di tir sulla ss16

VASTO - Il consigliere regionale Pietro Smargiassi (M5S) ha dichiarato in una nota di aver presentato una nuova risoluzione per il divieto di transito di tir e mezzi pesanti lungo la statale Adriatica, nel tratto Ortona-Vasto.

"Ho deciso di portare in Regione - ha detto il consigliere - il tema della messa in sicurezza del tratto della statale 16, anche per l'estate 2022, con obbligo per tir e mezzi pesanti di circolare sull'autostrada A14, almeno per i tre mesi estivi in cui il flusso veicolare sarà molto intenso".

"Quest'iniziativa - ha precisato Smargiassi - è nata negli scorsi anni dall'impulso di alcuni agenti delle forze dell'ordine che troppo spesso sono stati testimoni di tragedie su quel tratto di strada. Sono quindi convinto che dopo l'esito positivo, in termini di sicurezza, registrato con l'approvazione del documento negli anni precedenti, anche per l'estate che sta arrivando il Consiglio regionale e la Giunta comprenderanno la preoccupazione per la viabilità sulla statale che, nel periodo estivo, aumenta a dismisura la pericolosità".

Il consigliere pentastellato ricorda che il tratto, oggetto della risoluzione, costeggia le spiagge. Lì gli automobilisti lasciano i veicoli nei pressi del litorale, su entrambi i lati. "Ciò significa - aggiunge - che la carreggiata si restringe considerevolmente e i mezzi più ingombranti si trovano costretti a dover invadere parte della corsia opposta. Questa situazione abbassa notevolmente il livello di sicurezza. È doveroso quindi adoperarsi per garantire un passaggio sicuro a tutti".

"La soluzione attuata in precedenza si è rivelata efficace - conclude la nota - ed è prevista da una legge regionale mai abrogata, la 45/99, che obbliga i mezzi pesanti e i tir a transitare sulla A14 per ridurre, conseguentemente, il rischio di incidenti".