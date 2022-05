Vasto, conclusa con successo la personale di pittura di Cinzia Pizzi

VASTO - Si è conclusa la prima manifestazione culturale organizzata dall'Associazione competenze multidisciplinari (Acm) con il patrocinio del comune di Vasto, in partnership con il Consorzio Vivere Vasto marina e il Consorzio commerciale Vasto in Centro. La mostra ha avuto luogo nella sala Bontempo del palazzo D’Avalos.

"Si è trattato della prima personale di pittura dell'associata Cinzia Pizzi, che ha ringraziato Acm per la perfetta organizzazione dell’evento, reso più facile dalla disponibilità e professionalità di Maria Grazia Della Penna e di Silvia Bosco. Ringraziamenti anche a Nicola Della Gatta, assessore con delega alla Cultura e all’inclusione e la città di Vasto per l’accoglienza ricevuta".

"Al finissage, come all’inaugurazione, - conclude la nota - ha presenziato Della Gatta che ha manifestato grande entusiasmo per la bellezza delle opere esposte e testimoniato altrettanta grande soddisfazione, con encomio, per la capacità organizzativa di Acm che ha avuto nel realizzare al meglio l’evento artistico".