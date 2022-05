Vasto, casting attori in erba per nota casa cinematografica romana

VASTO - La GrØenlandia Film production, casa cinematografica di Roma, cerca a Vasto bambini e ragazzi di età compresa tra i 10 e i 13 anni, per importante serie televisiva. Non sono richieste esperienze di recitazione, fanno sapere i produttori di già importanti film di successo come Smetto quando voglio, Romulus e L'incredibile storia dell'isola delle rose.

Gli aspiranti attori, per ora solo maschietti fanno sapere dalla produzione, avranno ruoli da coprotagonisti. "Per partecipare alla selezione, è necessario presentarsi direttamente al casting giovedì 26, dalle 10 alle 18, al Grido Cineteatro di via Madonna dell'Asilo 13.

Essendo minori dovranno essere accompagnati da un genitore o maggiorenne che ne faccia le veci. E se proprio è impossibile farlo in presenza, la GrØenlandia Film consente di inviare la propria candidatura on line, allegando due o quattro foto (primo piano, profili, figura intera) e un breve video di presentazione, indicando la città di provenienza e il contatto telefonico (di un genitore perché minorenni). Per la candidatura on line, la selezione è aperta anche alle ragazze che dovranno essere necessariamente senza trucco e con abbigliamento semplice. "Nell'eventualità in cui qualche gruppo di età differente fosse interessato - specifica l'assistenza casting di Federico Mutti -, la mail di riferimento è castingserieabruzzo@gmail.com.

La casa produttrice informa che la candidatura può essere inviata soltanto attraverso i propri genitori o di chi ne fa le veci.

Il casting director è formato da: Davide Zurolo, Federica Baglioni e Federico Mutti (responsabile per i minori).

"Non sappiamo se Vasto sarà ancora una location in cui faranno le riprese, concludono gli organizzatori. La fase attuale del casting è per conoscere ogni candidato".