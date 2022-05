Scerni, firmata ordinanza per abbattimento cinghiali

SCERNI - "Parte l'abbattimento selettivo di cinghiali per motivi sanitari e per l'incolumità pubblica nelle zone urbane a ridosso del centro storico piazza De Riseis, via del Sole, Via Gabriele d'Annunzio e in località Colle Comune - Fontenuova sui terreni dell'ex Cotir". A comunicarlo è il sindaco Daniele Carlucci che in una specifica ordinanza incarica "la polizia provinciale di Chieti, in avvalimento presso la Regione Abruzzo, di rimuovere gli esemplari di Sus scrofa che frequentano le aree urbane in cerca di cibo".

Nella stessa ordinanza, inoltre, si chiede a tutti gli abitanti e ai proprietari di terreni lungo le strade del comune di "mantenere puliti e sgomberi i terreni dalla vegetazione infestante, allo scopo di prevenire il crearsi di condizioni ecologiche favorevoli alla penetrazione e all'ambientamento dei cinghiali. Una misura complessa per i vari pareri acquisiti ma resasi necessaria - conclude il sindaco Carlucci - per tutelare la sicurezza strada e a ovviare a un problema igienico-sanitario salvaguardando gli orti e le varie coltivazioni dei nostri cittadini".