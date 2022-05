San Salvo, sanzionato cantiere edile per violazione delle norme sulla sicurezza

SAN SALVO - Nell'ambito della campagna per i controlli sui luoghi di lavoro, anche in considerazione dei recenti incidenti, i Carabinieri di San Salvo, unitamente a quelli del nucleo Ispettorato del lavoro di Chieti, hanno verificato il rispetto della specifica normativa di settore in alcune aziende locali. Lo fa sapere il maggiore Amedeo Consales della compagnia dei Carabinieri di Vasto.

A seguito dei controlli, in un cantiere edile di San Salvo, è stata verificata "la violazione dell'art. 136 del Testo unico sulla sicurezza sul lavoro (TUSL), a causa della presenza di spazi vuoti pericolosi fra gli elementi che costituiscono gli impalcati e i dispositivi verticali di protezione collettiva contro le cadute". I carabinieri "hanno sanzionato l'amministratore unico della società di costruzioni deferendolo alla Procura della Repubblica di Vasto e intimandogli di provvedere all'adeguamento delle violazioni riscontrate".

"Le verifiche, atte soprattutto a prevenire eventuali ulteriori incidenti a beneficio della sicurezza dei lavoratori, proseguiranno congiuntamente tra i Carabinieri territoriali, gli specializzati dell'Ispettorato del lavoro e, per gli aspetti di specifica competenza, con i Carabinieri Forestali", conclude la nota.