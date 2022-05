San Salvo, altro 5 al Superenalotto e il fortunato vince 32 mila euro

SAN SALVO - Continua San Salvo a essere baciata dalla fortuna. Stavolta ha fatto tappa in via Trignina 16, al bar Da Nicola. Un altro 5 al Superenalotto, come la scorsa volta, ha fatto vincere 32 mila euro all'ignoto fortunato. Il titolare, Nicola D'Amelio, è stupefatto. Non è la prima volta che il bar di Nicola D'Amelio registra vincite all'Enalotto, ma è successo parecchi anni fa. Caccia al fortunato, ma difficile da scovare perché si tratta di un'attività frequentata da molta gente.