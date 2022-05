Sabato 28 pellegrinaggio mariano Pollutri - Casalbordino Miracoli

POLLUTRI - Sabato 28 maggio 2022, si svolgerà il 26esimo pellegrinaggio mariano diocesano Pollutri - Casalbordino Miracoli, a conclusione del mese di maggio, dopo la pausa di due anni per emergenza Covid.

Tema di quest'anno, scelto dall'Arcivescovo Bruno Forte, è "L'amore familiare: vocazione e via di santità. Il modello di Maria", in vista dell'incontro mondiale delle famiglie previsto dal 22 al 26 giugno, che Papa Francesco ha invitato a vivere, in modo "multicentrico" e "diffuso", in tutte le parrocchie, le zone pastorali e le diocesi del mondo, progettando eventi e iniziative, nello stesso periodo in cui si svolge l'incontro a Roma. Anche nella nostra diocesi si sta provvedendo ad allestire un programma che vedrà impegnate tutte le realtà parrocchiali e le zone pastorali. Il pellegrinaggio Mariano Pollutri - Casalbordino Miracoli sarà il primo degli eventi dedicati alla famiglia a livello diocesano. Le meditazioni del Santo Rosario sono state preparate proprio dall'équipe diocesana della pastorale familiare.

Il raduno è previsto a Pollutri, alle ore 17, in piazza Giovanni Paolo I. Gli autobus, una volta lasciati i fedeli a Pollutri, proseguiranno per Miracoli.

Per chi si organizza con la macchina, e desidera parcheggiarla a Miracoli, è previsto un servizio-navetta dal Santuario di Miracoli a Pollutri dalle 14.30 alle 16.30.

Nei pressi del palco a Pollutri, ci sarà lo stand della segreteria organizzativa, nel quale è possibile registrare i gruppi che arrivano e avere tutte le informazioni sui servizi a disposizione.

Quest'anno sarà la statua della Madonna dei Miracoli a essere portata da Pollutri a Miracoli durante il pellegrinaggio.

E' obbligatorio rispettare la normativa anticovid: oltre all'uso della mascherina, i fedeli si posizioneranno in doppia fila ai due lati della strada per evitare assembramenti, la statua sarà portata dietro i fedeli e dietro la statua ci saranno solo l'Arcivescovo, i sacerdoti e le autorità.

All'arrivo, padre Bruno presiederà la santa messa nel piazzale antistante la basilica della Madonna dei Miracoli.

Per qualsiasi informazione è possibile chiamare la parrocchia SS. Salvatore di Pollutri tel. 0873921194.