La trasferta romana è amara, per la Vastese l’avventura play-off è già terminata

VASTO - Questa volta a Roma non arriva il successo per la Vastese, che viene battuta 4-0 dal Trastevere e termina quindi al primo turno l'avventura play-off.

La prova era ardua - vincere, in trasferta, tre giorni dopo aver disputato l'ultima decisiva giornata della regular season - ma la squadra di D'Adderio, sull'onda dell'entusiasmo al Trastevere Stadium ha provato a dire la sua. Ha pagato però, nel primo tempo, due situazioni che richiedevano maggiore attenzione, i padroni di casa in ripartenza hanno punito.

Al 18° minuto decisiva una palla persa in mezzo al campo da Ceccacci che ha lanciato i laziali in campo aperto, Corsetti, da posizione centrale, ha servito Della Penna, leggermente defilato sulla sinistra, il quale ha poi trovato in mezzo al campo Crescenzo, che in due tempi ha battuto Di Rienzo.

Andati sotto, gli adriatici non sono riusciti a ripetere la rimonta compiuta due settimane fa. Anzi, poco prima dell'intervallo è arrivata la rete che ha tagliato le gambe ai biancorossi; nella metà campo avversaria, la Vastese ha perso una seconda palla, il Trastevere l'ha sfruttata al meglio con un lancio lungo che ha trovato Corsetti dall'altra parte del campo, a supporto è arrivato Della Penna, che è stato trovato dal compagno, il 7 di casa poi, con l'interno destro, si è spostato palla sul sinistro e ha bucato la rete degli abruzzesi.

Il doppio vantaggio è stato davvero pesante da digerire per Di Filippo e compagni, costretti a quel punto a segnare tre gol per passare il turno. Ci ha provato comunque la squadra di D'Adderio, le maggiori occasioni sono arrivate nel finale di gara, ma non hanno portato i risultati sperati.

Nei minuti di recupero la Vastese ha dunque mollato la presa e il Trastevere ha dilagato, Santilli con una conclusione dal limite dell'area ha fatto 3-0 (Di Rienzo non impeccabile), Fioretti, dopo un'azione manovrata nata da un passaggio sbagliato dei biancorossi in mezzo al campo, ha siglato la rete del 4-0.

Risultato troppo pesante per la squadra aragonese, che comunque non cancella la strepitosa cavalcata compiuta nella regular season. La squadra è stata brava a tramutare in realtà un sogno a cui pochi credevano a inizio anno, a maggior ragione alla luce dei problemi relativi allo Stadio Aragona che hanno privato i biancorossi del supporto del proprio pubblico. L'impresa fatta ha aumentato la consapevolezza del gruppo, che, in attesa delle novità societarie, farà ripartire la squadra, nella prossima stagione, più forte di prima.