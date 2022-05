Anche a San Salvo arriva la fibra ottica superveloce grazie a FiberCop

SAN SALVO - Telecom Italia fa sapere che San Salvo è stata inserita nel piano nazionale di cablaggio in tecnologia Ftth (Fiber to the home) di FiberCop, la società infrastrutturale di Tim, per rendere disponibili le connessioni fino a 1 Gigabit al secondo. L'investimento stimato è di circa un milione e 400 mila euro.

I lavori sono già cominciati in molte zone della città e interesseranno oltre quattromila unità immobiliari.

Il progetto rientra nel programma nazionale di copertura di FiberCop che punta a realizzare la rete di accesso secondaria in fibra ottica nelle aree meno connesse del Paese per sviluppare soluzioni secondo il modello del co-investimento aperto, previsto dal nuovo Codice europeo delle comunicazioni elettroniche.

"Per la posa della fibra ottica saranno utilizzate, - precisa la nota - laddove possibile, le infrastrutture già esistenti. Nel caso sia necessario effettuare scavi, saranno realizzati adottando tecniche innovative a basso impatto ambientale, con interventi sulla sede stradale di circa 10-15 centimetri. Tim opererà in partnership con l'amministrazione comunale per limitare il disagio ai cittadini e procedere speditamente con la realizzazione della nuova rete".

"La nuova rete super-veloce che si appresta a completare la Tim nella nostra città – commenta il sindaco di San Salvo, Tiziana Magnacca, – darà una forte accelerazione al processo di digitalizzazione sul territorio, a beneficio di cittadini, imprese e pubblica amministrazione, per assecondare al meglio le esigenze professionali legate anche allo smart working e alla didattica a distanza. Con l'emergenza pandemica abbiamo avuto modo di constatare come l'essere connessi e soprattutto in modalità veloce – aggiunge il sindaco – ci ha aiutato molto nella quotidianità"