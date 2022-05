Vasto, torna la festa di San Nicola della Meta: il programma

VASTO - La città di Vasto è pronta a rivivere la tradizionale festa di San Nicola della Meta. Dopo due anni di stop a causa della pandemia, quest'anno la festa ritorna in tono minore ma con una profonda impronta religiosa.

Il programma della festa prevede per domenica 29 maggio, alle ore 11:00, la messa all'interno della chiesetta di via San Nicola. A seguire, a partire dalle ore 17:00, inizierà la processione per le strade cittadine accompagnata dalle note del complesso bandistico vastese "San Martino"; concluderà la festa la messa delle ore 18:00, sempre nella cappella che si affaccia sul golfo vastese.

Ritorna anche la "Sagra del dolce", alla sua ventesima edizione.