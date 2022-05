Vasto, Laudazi: nulla è accaduto nella sanità vastese

VASTO - Edmondo Laudazi, rappresentante del Nuovo Faro, torna a ricordare al consiglio comunale che la problematica situazione dell’ospedale San Pio e l'intera materia sanitaria del territorio è tuttora presente. "Nessuno stanziamento significativo per la manutenzione straordinaria dell’ospedale, il limitato rimpiazzo del personale paramedico e medico, il disinteresse totale sulla pratica per la realizzazione del nuovo nosocomio di confine a Vasto, dove sono da anni sono disponibili i terreni, ma manca un progetto, in attesa del relativo piano sanitario regionale".

Laudazi definisce la situazione "non solo patetica, ma gravissima per i danni causati da tali ritardi e omissioni. Sembrava, infatti, - continua nella nota - che tutto fosse stato risolto". In dirittura d'arrivo, quindi, dovevano esserci: "le assunzioni di medici e primari, le procedure per la progettazione esecutiva del nuovo ospedale, l’impegno per la ristrutturazione provvisoria dell'obsoleto San Pio e l’acquisto della palazzina su via Ciccarone".

"Nulla di tutto ciò è invece accaduto", ha precisato Laudazi.

Il tempo continua, purtroppo, a trascorrere ma tutto tace, nella già sperimentata modalità in cui, evidentemente, qualcuno non fa quello che dovrebbe fare, anzi continua a ignorare il diritto a una sanità giusta e le esigenze sanitarie del Vastese per utilizzare le risorse disponibili solo nell’asse Chieti-Pescara".

"Comprenda bene il governatore dell’Abruzzo Marsilio - prosegue l'esponente del Nuovo Faro - e comprendano bene i consiglieri regionali del territorio Marcovecchio, Bocchino e Smargiassi: se la situazione infrastrutturale, organizzativa e sanitaria non migliora rapidamente e se gli interventi promessi non vengono avviati, il prezzo politico e sociale sarà molto pesante, con buona pace del consenso e degli auspicati favorevoli risultati elettorali".

"E’ indispensabile, quindi - conclude la nota di Laudazi - accelerare per rispondere ai bisogni del popolo.

Ci teniamo, infine, a sollecitare i pubblici amministratori a battersi, con il massimo impegno, per ottenere risultati concreti nel tutelare le ragioni di Vasto e del suo territorio".