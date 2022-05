Vasto, fermo marinerie: "O interveniamo subito o non ci saranno più pescatori da sostenere" - VIDEO

ABRUZZO - Le marinerie sono di nuovo ferme e in stato di agitazione. Armatori e pescatori danno il via ad una nuova protesta contro il caro gasolio per accendere i riflettori sulla pesante crisi che sta colpendo il settore.

Il presidente della Regione Abruzzo Marco Marsilio, anche alla luce delle mancate risposte del governo nazionale rispetto alle precise istanze presentate e sollecitate dalle associazioni di categoria, nell'INTERVISTA rilasciataci ieri, si assume l'impegno di inserire all'ordine del giorno nella prossima conferenza delle Regioni e delle Province autonome in programma il 25 maggio.