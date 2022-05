Vasto, anche la Fisa Eracle presente all’esposizione canina Chic dog show

VASTO - In occasione della prima edizione di Chic dog show, l'esposizione canina organizzata a Vasto sabato scorso, è stato presentato il primo gruppo femminile di ricerca e soccorso cinofilo della Protezione civile Federazione italiana salvamento acquatico (Fisa) Eracle.

"La particolarità di questo gruppo - dichiara Armando Rucci, docente nazionale delle unità cinofile di ricerca e soccorso Fisa e componente della giuria della manifestazione passata - è quella di essere composto per la totalità da volontarie donne, tutte fortemente motivate, consapevoli e seriamente impegnate sotto la guida dell'istruttore cinofilo operativo Fisa Eracle, Davide Giancaterino", con la supervisione del vastese Rucci.

"Oltre all'impegno personale, - prosegue Rucci -lo scopo è quello di ottenere il brevetto per operare in Protezione civile come soccorritrici in situazioni d'emergenza, dove con l'ausilio delle capacità specifiche dell'olfatto dei cani e in sinergia con le altre unità di soccorso, si mette in opera la più grande delle opere che l'uomo possa compiere: aiutare a salvare la vita umana".

Armando Rucci ha poi parlato del suo ruolo di componente della giuria al Chic dog show: " Ho valutato gli aspetti tipici dei cuccioli e le loro doti di simpatia ed empatia con i loro conduttori, in particolare per la sezione dei meticci".