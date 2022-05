Lions Club San Salvo: Cocozzella torna a presiedere l’associazione di volontariato

SAN SALVO - Sarà un ritorno alla carica quella che Antonio Cocozzella si accinge a coprire dal 1 luglio prossimo. Sarà infatti il nuovo presidente del Lions Club San Salvo, attualmente guidato da Emanuele Ciuffi, avvocato. E non è la prima volta che riceve il passaggio del martelletto.

Cocozzella, nell’assumere l’incarico, ha dichiarato "di voler lavorare per consolidare l’immagine che i Lions hanno negli anni acquisito come primaria associazione di volontariato. Sarà data continuità - ha precisato - alle iniziative avviate per affrontare le emergenze umanitarie e sociali" derivanti dal drammatico conflitto in Ucraina e dalla pandemia non ancora debellata. "L’apporto del Lions Club San Salvo – sussidiario al ruolo delle istituzioni- sarà inoltre rivolto con particolare attenzione alle fasce più deboli della popolazione e ai giovani", si legge nella nota.

Affiancheranno il presidente nei diversi ruoli, i componenti del direttivo: Emanuele Ciuffi, Claudio De Nicolis, Venanzio Bolognese, Emanuele Cieri, Raffaele Perrella, Remo Pavone, Giuseppe Quinzii, Angelo De Cinque, Pietro Aquilano, Anna Lucia Artese e Corrado Zara.