Campionato Primavera, scocca l’ora dei play-off Scudetto per Cavuoti e il suo Cagliari

VASTO - Il momento tanto atteso e voluto è arrivato per Nicolò Cavuoti e Lorenzo Peschetola. I due giovani talenti abruzzesi hanno infatti conquistato con le loro squadre l'accesso ai play-off che decreteranno la vincitrice dello Scudetto Primavera.

L'Inter del trequartista cupellese si è piazzata al 2° posto, assicurandosi insieme alla Roma l'accesso diretto in semifinale, tre punti sotto si è classificato, occupando la 3ª posizione in graduatoria, il Cagliari del centrocampista vastese. In virtù di questi verdetti, Cavuoti e compagni dovranno affrontare la fase finale sin dal 1° turno affrontando domani, mercoledì 25 maggio, la Sampdoria, arrivata invece 6ª (oggi, invece, sfida tra Atalanta e Juventus, classificatesi 4ª e 5ª).

I sardi partono favoriti, anche se non sarà semplice battere i blucerchiati, che viene da 6 risultati utili consecutivi (3 vittorie e 3 pareggi) e che nel doppio confronto della regular season hanno avuto la meglio all'andata (5-3), mentre la sfida finì 2-2 al ritorno. La squadra di Cavuoti potrà contare però su due risultati su tre perché in caso di parità nei 90 minuti a passare il turno saranno i meglio piazzati in classifica al termine della regular season, in questo caso il Cagliari.

Se i rossoblù dovessero passare in semifinale il tabellone presenterà un incontro davvero molto speciale, Inter-Cagliari, ovvero il derby abruzzese tra Peschetola e Cavuoti, che eventualmente si giocherebbe sabato 28 maggio alle ore 17:00, allo Stadio Ricci di Sassuolo, come tutte le partite di questa fase finale (tranne la finale, prevista al Mapei Stadium di Reggio Emilia).

Questa fase finale rappresenta il giusto riconoscimento alla crescita personale di entrambi. Cavuoti anche nelle ultime gare è stato schierato sempre dal primo minuto, tranne contro il Torino, mostrando progressi importanti e si è tolto anche la soddisfazione di segnare il suo 2° gol dell'anno, al Verona. Il suo coetaneo di Cupello ha chiuso la regular season del suo primo campionato Primavera a 3 gol e 8 assist e nel girone di ritorno è partito titolare più volte (12 su 16 occasioni) che in quello d'andata (6 su 17 partite), segno di come giornata dopo giornata abbia conquistato la fiducia di mister Chivu.

Ora i due sono attesi dal momento clou del campionato, che rappresenta anche un'opportunità molto importante per mettersi in mostra.

QUARTI DI FINALE

Atalanta U19-Juventus U19 (oggi, ore 18:00 - Stadio Ricci di Sassuolo)

Cagliari U19-Sampdoria U19 (domani, ore 17:00 - Stadio Ricci di Sassuolo)

SEMIFINALI

Roma U19-Atalanta U19/Juventus U19 (venerdì 27, ore 18:00 - Stadio Ricci di Sassuolo)

Inter U19-Cagliari U19/Sampdoria U19 (sabato 28, ore 17:00 - Stadio Ricci di Sassuolo)

FINALE

Martedì 31 maggio, ore 20:30 - Mapei Stadium di Reggio Emilia