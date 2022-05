Amministrative San Salvo: "Le ricette per proseguire la crescita del territorio" - VIDEO

SAN SALVO - Automotive, logistica, ZES, crisi occupazionale, turismo e sanità e, immancanbile, variante alla SS16. Tanti i temi trattati ieri presso l'Hotel Rosa di San Salvo Marina, dove il presidente della Regione Abruzzo Marco Marsilio ha incontrato la candidata del centrodestra alle prossime elezioni amministrative di San Salvo, Emanuela De Nicolis.

Non un comizio, ma un dialogo, per dire ai sansalvesi quanto il Governatore ritenga San Salvo strategica per lo sviluppo infrastrutturale della Regione e per ribadire la volontà di mamtenere un legame con l'amministrazione comunale. Nel VIDEO che segue vi proponiamo le interviste ad Emanuela De Nicolis e Marco Marsilio