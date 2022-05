Vasto, sei alunne del Pantini Pudente in Lituania per la mobilità Erasmus - FOTO

VASTO - Dal 15 al 21 Maggio 2022 sei alunne del Polo Liceale Pàntini Pudente accompagnate dai Docenti, Prof. Maurizio Di Cintio e dalla Prof.ssa Rosita Paganelli, hanno partecipato alla Mobilità Erasmus svoltasi in Lituania, l’ultima prevista per il Progetto “Effective Schools of Modern Age”, che ha visto coinvolte delegazioni come quella polacca, turca, rumena, italiana e, lituana appunto, nei vari scambi durante l’anno scolastico 2021-22.

Il gruppo di docenti e alunni ha soggiornato a Klaipeda, una città sul Mar Baltico, la scuola ospite è stata quella di Kaltinenai del distretto di Silale in Lituania.

Le attività sono state molteplici alternate a delle escursioni organizzate in base alle tematiche affrontate nel corso dell'Erasmus. Le ragazze del Pantini Pudente si sono impegnate in diverse attività didattiche tutte svolte rigorosamente in lingua inglese, presentando una serie di immagini e informazioni che riguardavano i riti religiosi e i culti diffusi in Italia e in Abruzzo.

Il confronto con i lavori svolti da altri coetanei delle diverse nazioni europee partecipanti ha reso gli incontri proficuamente formativi, atti ad accogliere le diverse religioni e tradizioni come una ricchezza culturale e artistica, fonte inesauribile di spunti, di riflessioni. Le alunne del Pàntini Pudente hanno mostrato di possedere, oltre alle competenze linguistiche e comunicative, basi formative valide e promettenti.

Provenienti dalla rosa dei licei: Classico, Artistico, Linguistico, Scienze Umane e Liceo Economico Sociale, le discenti, hanno svolto altresì, una presentazione del nostro territorio Italiano, abruzzese e vastese corredato di foto e di curiosità; il loro inglese fluente e la capacità di interazione hanno contribuito a far loro ricevere complimenti per il lavoro svolto e a raggiungere con successo tutti gli obiettivi formativi.

La scuola ospite di Kaltinenai “Stulginskis Gymnasium”, con il coordinamento della Prof.ssa Laima Baltuntienè, ha organizzato lodevoli iniziative improntate sulla tradizione, rispetto dell'ambiente, accoglienza e gentilezza. Gli alunni polacchi, italiani e turchi hanno partecipato entusiasti a tutte le proposte, compresi i balli tradizionali lituani, lasciandosi guidare solo ed esclusivamente dai loro coetanei e insegnando loro altre coreografie legate alla musica contemporanea.

Le escursioni a Klaipeda, Neringa, Nida, Vilnius hanno completato il quadro tematico proposto. Le visite guidate hanno focalizzato la loro attenzione sui riti, sulle tradizioni, sulla religione e la storia.

La Lituania è una terra bellissima che mostra un'anima orgogliosamente indipendente, ecologista e aperta al mondo. Il Polo Liceale Pàntini Pudente ha mostrato ancora una volta di essere all'altezza della situazione, contribuendo in maniera fruttuosa alla riuscita della mobilità.