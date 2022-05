Vasto, il gruppo "I Golkonda" presenta i suoi progetti per il futuro - VIDEO

VASTO - Il gruppo "I Golkonda" nasce nel 2016 come cover band e si esercita in un capannone industriale dismesso. Alla voce c’è Marilisa Spalatino (con esperienze precedenti nel blues), al basso Flavio Bignami, alla chitarra Mario Busico (con precedenti esperienze rock, blues e tanto altro), Tiziano Pasquarelli (alle tastiere) e l’ultimo acquisto, alla batteria Arnaldo Ciavatta (tante le sue esperienze in formazioni metal).

Il gruppo comincia a scrivere pezzi inediti negli anni successivi. Il primo singolo, “Respiro”, esce nel 2020 e circa un anno dopo il gruppo si affida alla Satellite Rec di Fabio Tumini (ex membro de La Differenza) per la registrazione completa del loro primo album che ha influenze punk/rock con sfumature metal e blues. L’album è scritto a più mani e ognuno ci ha messo dentro la propria anima ed il proprio stile musicale di riferimento.

Noi abbiamo intervistato i membri della band: alle telecamere di Zonalocale hanno raccontato il loro passato, le loro ultime novità e i progetti per il futuro.