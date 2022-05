Seconda Categoria, il Vasto United supera l’esame play-out e ottiene la salvezza

VASTO - Al primo turno dei play-out, con un perentorio 4-1 ai danni del Villa Santa Maria, il Vasto United ottiene la salvezza nel campionato di Seconda Categoria. Il solito Francesco Pianese, con una doppietta, Luigi Tana e Andrea Papini confezionano un successo che certifica la superiorità della squadra di Ascatigno.

Non è stato però semplice raggiungere questa salvezza perché dopo una fase di campionato in cui la formazione vastese ha collezionato ben 8 risultati utili consecutivi, nelle ultime giornate della regular season i biancorossi, complice anche alcuni infortuni, hanno faticato non poco ottenendo 4 sconfitte e 2 pareggi in 6 partite.

Il prezzo da pagare è stato il play-out, ma l'esame è stato superato con buoni risultati, nelle due settimane che hanno separato la fine del campionato e lo spareggio contro il Villa Santa Maria mister Ascatigno e i suoi sono stati bravi a ritrovare la fiducia nei propri mezzi.

Fondamentale è stato anche l'apporto di bomber Pianese, che ha trascinato la squadra per tutto il campionato rispondendo presente anche nel momento decisivo con due reti che portano il suo totale stagionale di marcature a 18.