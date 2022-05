San Salvo, la Pilkington compie 60 anni - FOTO

SAN SALVO - Tutti presenti questa sera, dai vertici dell'azienda alle maggiori autorità politiche locali, provinciali e regionali, per festeggiare i 60 anni della Pilkington.

La grande fabbrica, una delle maggiori produttrici al mondo di vetro per l'edilizia, l'industria automobilistica e il settore dei vetri speciali, è stata fondata nel 1918 con il nome di SIV, Società Italiana Vetro, ed acquistata in seguito, nel 2006, dal gruppo giapponese NSG, a sua volta leader mondiale nel settore del vetro che ha inventato il processo vetro float.

Il nome Pilkington è stato mantenuto, come marchio commerciale, per i prodotti del Gruppo destinati al settore dell’edilizia e dell’industria automobilistica.

La Nsg Group conta attualmente 27.000 dipendenti e possiede stabilimenti di produzione in circa 30 paesi in quattro continenti, svolgendo attività di vendita in oltre 105 paesi.