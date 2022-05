RC Pet Shop: nuova apertura a Vasto per i nostri amici animali con prodotti super premium

RC Pet Shop è il nuovo negozio di cibo e accessori per i nostri amici animali aperto a Vasto da aprile. Ad accoglierci appena arriviamo troviamo la bellissima Shaky, una cagnolina dolcissima mascotte del punto vendita.

Da RC Pet shop la prima cosa che si nota è l’assortimento completo di prodotti super premium, ovvero tutti quei brand di cibo che non troviamo nei supermercati e che hanno perciò una qualità nettamente superiore: sono per la maggior parte prodotti cruelty free, con filiere super controllate.

Ovviamente stiamo parlando di prodotti non solo per cani e gatti ma anche per pesci, uccelli e roditori. In questo punto vendita è presente anche la linea di crocchette per cani autoprodotta da RC Pet Shop con ingredienti selezionati. Se tuttavia state cercando non solo cibo, ma anche accessori per i vostri amici animali, questo è il posto giusto: cuccie, guinzagli, collarini, giochi, ma anche accessori per la pulizia della casa e dei nostri amici a quattro zampe.

A breve, aprirà anche un nuovo punto vendita a Lanciano, oltre quelli di Termoli e Vasto.

L’idea di questa catena è venuta al signor Carlo Ragni, appassionato di animali, che seleziona il suo staff basandosi sulla preparazione impeccabile e sulla loro passione riguardo la materia.

Per i vostri amici, scegliete i prodotti migliori, accompagnati dallo staff più preparato: per i prossimi acquisti recatevi da RC Pet shop!

Pagina facebook

Via incoronata 144, vasto