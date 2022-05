Lo Sporting Club Vasto sfiora il titolo, è 2° nella fase regionale della Coppa Italia di padel

VASTO - Lo Sporting Club Vasto, al cospetto dei campioni in carica della Contrada Cavalli L'Aquila, ha provato in tutti i modi ad aggiudicarsi il titolo abruzzese, ma la finale della fase regionale di Coppa Italia di padel se la sono portata a casa gli aquilani.

È stato un ultimo atto degno di nota, combattuto ed equilibrato, giocata sui punti, non a caso sono stati necessari i tie break. Proprio in questa fase di gioco è arrivata la beffa per il sodalizio vastese, la finale è stata persa infatti per un solo punto al tie break finale. Lo Sporting Club Vasto esce comunque a testa alta con un 2° posto significativo.

Inoltre, la squadra di Vasto ha affrontato la finale già con la qualificazione in tasca alla fase nazionale di Coppa Italia. Battendo il Padel Tortoreto in semifinale, infatti, la società del presidente Pino D'Alessandro ha strappato il pass per Roma, dove tra il 24 e il 26 giugno affronterà le migliori squadre d'Italia.

SEMIFINALE

Sporting Club Vasto/Promo Tennis Vasto-Padel Tortoreto 2-1

Prima partita: Ciaravolo/Daniele-Pelusi/Gasparroni 6-2 6-7 7-10

Seconda partita: Ludovico/Torino-Chiappini/Crescenzi 6-7 6-4 10-6

Terza partita: Sensati/Celenza-Ricci/Ulissi 6-0 6-0

FINALE

Sporting Club/ Promo Tennis Vasto-Contrada Cavalli L'Aquila 1-2

Primo incontro: Sensati/Celenza-Iezzi/Leopardi 6-7 6-7

Secondo incontro: Ciaravolo/Daniele-Padovani/Alleva 6-7 6-0 10-4

Terzo incontro: Torino/Ludovico-Moschino/Tazzi 5-7 6-4 9-11.