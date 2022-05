Il Milan si laurea Campione d’Italia e anche a Vasto scoppia la festa dei tifosi

VASTO - Dopo 11 anni di astinenza tornano a festeggiare anche i tifosi del Milan. Alla squadra rossonera, nell'ultima partita di Serie A contro il Sassuolo, serviva solo un punto, ne sono arrivati tre, proprio come il numero di gol segnati dalla truppa di Pioli, che portano le firme di Giroud (doppietta) e Kessié.

Così, dalle ore 19:56 di ieri, 22 maggio, i supporters del club meneghino hanno potuto liberare tutta la propria gioia. Anche a Vasto, così come in tante città d'Italia, i tifosi rossoneri si sono riversati in strada per celebrare il 19° Scudetto della storia, lo stesso numero di titoli che detiene la rivale storica, l'Inter, proprio la squadra a cui il Milan ha sfilato il tricolore dal petto.

I milanisti hanno invaso Piazza Rossetti con bandiere e sciarpe rossonere, il tricolore e qualche fumogeno, bloccando di fatto la circolazione stradale su Corso Giuseppe Garibaldi. Una festa attesa e sognata da tempo, dopo tante stagioni difficili. L'anno scorso il ritorno in Champions League, ora lo Scudetto: il Milan è tornato.