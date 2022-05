Gli atleti della Scuola di Kung Fu di Carmine De Palma tutti sul podio agli Assoluti 2022

VASTO - Sabato 21 maggio, a Jesolo, la Scuola di Kung Fu del M° Carmine De Palma, con sedi a Vasto, Termoli e Petacciato, ha partecipato al Campionato Italiano Assoluti 2022 della Federkombat (Federazione Italiana Kick Boxing, Muay Thai, Savate) nella specialità Kick Light, rappresentando con 6 atleti, arrivati tutti sul podio, il Molise e l’Abruzzo. La competizione finale ha portato i vincitori ad entrare, di diritto, a far parte della squadra nazionale, che sarà impegnata al Campionato del Mondo Wako, a settembre, a Jesolo.

Gli atleti hanno avuto i seguenti piazzamenti:

2° posto: Chiara Tavani (medaglia d'argento nella categoria Young Cadets)

3° posto: Manuel Caruso e Angelo Zucaro (medaglia di bronzo nella categoria Juniores); Michele Di Biase (medaglia di bronzo nella categoria Old Cadets), Giovanni Camelo e Thomas Camelo (medaglia di bronzo nella categoria Young Cadets).

Il maestro Carmine De Palma si è detto super orgoglioso del risultato avuto dai suoi atleti, anche se sperava in più vittorie e posti migliori del podio per ottenere l'accesso alla squadra nazionale. Gli incontri sono stati perfetti e ricchi di energia e determinazione, i ragazzi si sono impegnati, hanno lottato e dato il meglio di sé stessi, qualcuno ha perso solo per qualche punto, qualcun'altro per qualche errore o perché ha affrontato avversari più forti e con maggiore esperienza, ma tutti hanno cercato di vincere riuscendo comunque a salire sul podio e piazzarsi, naturalmente, nei primi tre posti degli atleti più forti d’Italia.

«Abbiamo dimostrato ancora una volta il nostro bagaglio tecnico, la nostra preparazione e la nostra professionalità - commenta il maestro De Palma -, saremo sempre più che determinati e con voglia di vincere, sicuramente ripeteremo tutto il percorso anche l’anno prossimo e cercheremo di conquistare i primi posti».