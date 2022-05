Anche i sindaci del Vastese rispondono all’iniziativa "Capaci chiama Italia"

VASTO - Diversi i Comuni del Vastese che hanno accolto l'appello di Antonio Decaro, presidente dell'Anci (Associazione nazionale comuni italiani), di commemorare i 30 anni dalla strage di Capaci in cui persero la vita il giudice Giovanni Falcone, sua moglie Francesca Morvillo e gli uomini della scorta. "Unirsi nel ricordo - spiega Decaro, primo cittadino di Bari - ritrovandosi virtualmente insieme, alle 17,57, i sindaci di tutt'Italia osserveranno un minuto di raccoglimento indossando la fascia tricolore, simbolo dell'unità nazionale e dei valori costituzionali".

Oltre a quelli indicati già in precedenti articoli di Zonalocale, nella lista figurano: il sindaco di Paglieta, Ernesto Graziani, quello di Scerni, Daniele Carlucci, e Felice Magnacca, primo cittadino di Castiglione Messer Marino, perché "celebrare la Giornata nazionale della legalità - ha scritto Decaro ai suoi colleghi - significa non solo onorare quelle morti, ma anche e soprattutto esaltare quelle vite che hanno compiuto fino all’estremo il proprio dovere, per difendere i valori e i principi fissati nella nostra Costituzione”.