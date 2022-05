Vasto presente alla Gran Fondo Nove Colli di Cesenatico

VASTO - Domenica 22 maggio si è svolta la 51esima edizione della Gran Fondo Nove Colli di Cesenatico contraddistinta, come sempre, da un mix di bellezza paesaggistica, passione, sudore e tanta fatica amplificata dalla temperatura decisamente alta insistente per tutta la durata della giornata. La GF Nove Colli a buona ragione è annoverata tra le tre più prestigiose gran fondo del calendario nazionale. La gara di Cesenatico regala emozioni e momenti sportivi indimenticabili al passaggio delle migliaia di ciclisti provenienti da tutta Italia per cimentarsi annualmente in questa gara dal sapore particolare.

Si parte dal porto canale di Cesenatico commemorando la memoria di Marco Pantani nativo di questa deliziosa città. Le medie alla partenza spesso sono elevate e si attestano sui 40 km/h orari scremando, già dopo pochi chilometri, il folto gruppo di partecipanti. Da Cesenatico dopo i primi chilometri ci si addentra di buona lena nell'entroterra Emiliano Romagnolo e dopo qualche chilometro di abbrivio i ciclisti possono optare per il percorso "corto" di 130 km con oltre 1800 metri di dislivello oppure osare scegliendo il "lungo" di ben 205 km con quasi 3900 metri di dislivello. I due percorsi hanno in comune una successione di vari passi di diversa difficoltà superati i quali rimane uno in particolare che qualifica sul campo i ciclisti in gara ed è il temuto Passo Barbotto che si distingue per la durezza della ascesa con pendenze che arrivano alla doppia cifra del 18 per cento. Nel corso della salita è necessario ricorrere ad un rapporto agile come il 34 x 32 o addirittura al 34 x 34 e, nostante questo ausilio meccanico, anche i più allenati devono dare fondo a tutte le riserve muscolari ed energetiche mentre per altri, e non sono pochi, bisogna mettere il piede a terra e proseguire spingendo la bici. Come per le passate edizioni anche per il 2022 Vasto è stata presente con un agguerrito quartetto e "mascotte" alla kermesse ciclista di Cesenatico che ha percorso le strade care al "Pirata" Marco Pantani. La compagine biancorossa era composta dal "capitano" Donatello Iasci accompagnato da Angelo Costantini, Franco Sacchetti e Giuseppe Ottaviano e dalla deliziosa presenza di Luca Iasci di solo nove anni che si è cimentato nella prova riservata alla sua categoria.

Tutti e quattro i portacolori del Ciclo Club Vasto, presieduto da Antonio Spadaccini, hanno portato a termine il loro cimento sportivo corroborati da prestazioni di buon livello tecnico e riscontro cronometrico. Al termine della prova un virtuale caloroso abbraccio ed encomio del direttivo Ciclo Club Vasto e soci tutti è stato indirizzato agli amici orgoglio di tutto il sodalizio. Archiviata la gara di Cesenatico il Ciclo Club Vasto riparte con impegno e rivolge tutti i propri sforzi alla organizzazione del 3° TROFEO AVIS - Memorial Angelo Menna che si svolgerà a Vasto domenica 5 giugno. Piazza Rossetti sarà il punto di ritrovo alle ore 7.30 e partenza fissata per le ore 9.00 con auspicio che i praticanti il ciclismo a Vasto e dintorni partecipino numerosi, come nelle passate edizioni, alla manifestazione è inserita nel novero degli eventi del Vasto Bike Festival patrocinato dal Comune di Vasto.

Per informazioni ed iscrizioni all'appuntamento del 5 giugno contattare i numeri: Antonio 348-2414258 Claudio 329-6277846.