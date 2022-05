Vasto: Chic Dog Show, gli amici a quattro zampe hanno sfilato in passerella - GALLERY

VASTO - In tanti, soprattutto bambini, hanno assistito ieri in piazza del Popolo alla prima edizione di Chig dog Show, la prima edizione dell'esposizione canina per amici di razza e meticci.



La giuria è stata composta da Antonio Liberatore, Fabrizio Pace, Armando Rucci, Federica Di Giuseppe, Roberta Del Borrello e Paola Cianci e la serata è stata allietata dal coro giovanile Art Junior dell'associazione Il Golfo delle idee.

Sono inoltre stati presentati alcuni amici cucciolotti per promuovere la campagna di sensibilizzazione all'adozione con gli Amici di Zampa.



Ospiti d'onore Will e Rush, esemplari dell'allevamento di pastori del Caucaso, Secondo trabocco, cani cinofili e addestratori con cani super premiati. L'evento è stato condotto da Domenico Valentini e Loredana Lammanda.



Vi proponiamo una gallery con alcuni degli esemplari che hanno sfilato nel corso dell'evento.