Squadre e sportivi abruzzesi, il programma di questa domenica

VASTO - Questa è una domenica sportiva decisiva su più fronti. La Vastese Calcio quest'oggi scenderà per conquistare i play-off, partite da dentro o fuori anche per l'Ortona e il Vasto United. Spicca pure l'appuntamento dell'Under 19 del Futsal Vasto, che dopo aver vinto il titolo nazionale inizia l'avventura nelle finali nazionali contro lo Sporting Venafro.

CALCIO

Serie D, girone F: Nereto-Vastese (ore 16:00; Stadio Comunale di Nereto)

Promozione, finale play-off - girone C: Ortona-Miglianico (ore 16:30; Stadio Comunale di Ortona)

Seconda Categoria, semifinale play-out - girone F: Vasto United-Villa Santa Maria (ore 16:30; Stadio Comunale di Cupello)

PALLAVOLO

Serie D femminile - girone Promozione: La Sport Cedas Lanciano-Polisportiva Virtus Teramo (ore 19:00; Palazzetto dello Sport di Lanciano)

Under 17 maschile, finale: Gada Volley Pescara 3 U17-Impavida Ortona&Francavilla U17 (ore 20:00; Palestra Comunale Orfento di Pescara)

CALCIO GIOVANILE

Giovanissimi provinciali U15, Chieti/Vasto - girone A (Promozione): Torrebruna U15-Ortona U15 (ore 10:30; Stadio Pozzello di Torrebruna)

Giovanissimi provinciali U15, Chieti/Vasto - girone B (Promozione): Tollese U15-Sporting San Salvo U15 (ore 10:30; Stadio Gigino Di Pillo di Tollo)

Giovanissimi regionali U15, seconda fase - girone I, Coppa Abruzzo: Virtus Vasto U15-Aquilotti San Salvo U15 (ore 12:00; Campo San Paolo di Vasto)

Allievi provinciali U17, Chieti - girone unico: PGS Vigor Don Bosco U17-Ortona U17 (ore 09:45; Salesiani Ezio Pepe di Vasto)

CALCIO A 5 GIOVANILE

Under 19 - finali nazionali (1° turno): Futsal Vasto C5 U19-Sporting Venafro C5 U19 (ore 16:00; Nuovo Polo San Gabriele di Vasto)

ALESSIA STIVALETTA (CALCIO FEMMINILE)

Serie C femminile, girone C: Grifone Gialloverde-Chieti (ore 15:30; Campo Sportivo Elis di Roma)