È festa biancorossa a Nereto, la Vastese vince 2-1 e conquista i play-off

VASTO - Fa festa a Nereto la Vastese, che non sbaglia, batte 2-1 i padroni di casa e strappa la qualificazione ai play-off del girone F di Serie D chiudendo al 5° posto in classifica.

I biancorossi sono scesi in campo motivati al massimo e i due gol arrivati nei primi 13 minuti di gara ne sono stati la dimostrazione. A sbloccare la gara bomber Alessandro, che non poteva scegliere momento migliore per tornare al gol dopo 8 partite di astinenza. Quattro minuti più tardi ha raddoppiato il giovane terzino destro biancorosso Mirco Ceccacci, autore di una rete molto importante per l'andamento del match.

Poco prima dell'intervallo, infatti, la squadra di D'Adderio ha subìto il ritorno dei padroni di casa, che hanno accorciato le distanze con Pedalino. Gli aragonesi nella ripresa sono però riusciti a difendere la rete di vantaggio ottenendo il successo che li porta ai play-off con il record di punti (53) dell'era Bolami-Scafetta.

34ª GIORNATA

Atletico Terme Fiuggi 0-0 Castelfidardo

Aurora Alto Casertano 0-2 Notaresco

Montegiorgio 2-1 Tolentino

Nereto 1-2 Vastese

Pineto 1-2 Sambenedettese

Porto d'Ascoli 1-2 Alma Juventus Fano

Recanatese 1-1 Chieti

Trastevere 2-2 Matese

Vastogirardi 1-1 Castelnuovo Vomano

CLASSIFICA

Recanatese 68

Trastevere 59

Tolentino 56

Sambenedettese 55

Vastese 53

Pineto 52

Atletico Terme Fiuggi 51

Notaresco 49

Matese 49

Porto d'Ascoli 49

Montegiorgio 49

Chieti 49

Alma Juventus Fano 48

Vastogirardi 46

Castelnuovo 44

Castelfidardo 41

Nereto 12

Aurora Alto Casertano 7