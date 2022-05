Fantastico esordio alla fase nazionale di campionato della Futsal Vasto U19, Venafro battuto

VASTO - L'Under 19 del Futsal Vasto al Nuovo Polo San Gabriele di Vasto cala il poker contro lo Sporting Venafro e comincia nel migliore dei modi la fase nazionale del campionato di categoria. Un successo entusiasmante dei giovani biancorossi, che hanno avuto la meglio dei pari età molisani con una prova di qualità e resistenza.

RACCONTO DEL MATCH

Inizio di gara deciso dei padroni di casa, al 2° Borgia lancia per Di Donato, che però non riesce a colpire, poi ci prova Cagnazzo due volte ma i suoi tentativi vengono respinti dal portiere ospite. Anche Diego Dario nei primi minuti di partita è chiamato alla parata sul 4 del Venafro, Giliberti.

Ci pensa allora Jari Notarangelo, sempre lui, a sbloccare il match; al 4°, Borgia, su calcio d'angolo, lo trova, il bomber biancorosso raccoglie l'invito e con una conclusione da fuori area fa 1-0. Il vantaggio dura pochissimo perché appena un minuto più tardi il Futsal Vasto subisce, in contropiede, il pareggio di Di Lucente.

Sul risultato di parità, la squadra di Giacomucci continua comunque ad accumulare occasioni, il portiere ospite si fa trovare pronto più di una volta. Non mancano però anche i pericoli per i padroni di casa, al 14° i molisani colpiscono l'incrocio dei pali mettendo i brividi ai biancorossi.

La giovane formazione aragonese non si fa intimonire e continua la ricerca della rete del 2-1. La svolta arriva al minuto 17, Jari Notarangelo accelera sulla corsia di destra, si mangia letteralmente un avversario e serve in mezzo Luis Miguel, che a pochi passi dalla porta non sbaglia realizzando il gol del sorpasso.

Nella ripresa Borgia e compagni iniziano ad accusare un po' di fatica fisica e, complice anche l'atteggiamento offensivo dei molisani, entrano in fase di controllo. Tengono bene il campo i biancorossi e quando hanno occasione di ribaltare l'azione non rinunciano a scappare in avanti andando anche vicino al tris; al 10°, infatti, Joao Pedro, servito dal connazionale Luis Miguel, manda di poco a lato.

Poi, un paio di minuti prima del quarto d'ora, inizia il Borgia-show. Il Capitano, infatti, al 13° è autore di un salvataggio prodigioso sulla linea di porta con il quale il Futsal Vasto riesce a mantenere il gol di vantaggio. Due giri di orologio e ancora Borgia, in posizione esterna, raccoglie un lancio lungo e serve in mezzo Coppola, che firma il 3-1 mandando in estati il pubblico del Polo San Gabriele.

La rete mette alle corde lo Sporting Venafro, che comunque prova ad accorciare le distanze per sperare negli ultimi minuti. I ragazzi allenati da mister Giacomucci danno, però, ancora prova di resistenza, si mette in luce soprattutto uno scatenato Luis Miguel, che rincorre avversari e riparte in velocità; al 16°, proprio con una grande corsa all'indietro, riesce a salvare i suoi.

Il successo ormai è in tasca, ma proprio all'ultimo secondo Joao Pedro firma anche il gol del 4-1. La fase nazionale non poteva iniziare meglio per i biancorossi

IL MIGLIORE IN CAMPO

Cristian Borgia: Jari Notarangelo delizia il pubblico con qualche bella giocata, Luis Miguel corre da una parte all'altra, ma lui è estremamente decisivo. Si dice che un vero Capitano si vede nel momento del bisogno, Borgia lo dimostra sul campo. Il salvataggio sulla linea di porta è spettacolare e fondamentale per l'andamento del match. In più si porta a casa anche due assist. L'MVP è il Capitano.