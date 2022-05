Vasto, terza età: al via da lunedì le iscrizioni al centro Zaccardi

VASTO - Da lunedì 23 maggio fino a giovedì 30 giugno sarà possibile iscriversi al Centro comunale di aggregazione Michele Zaccardi e, contestualmente, a una delle quattro sedi che lo costituiscono: Centrale (Bocciodromo), Via Paul Harris; Centro Storico, Via Anelli; San Paolo, Via Giuseppe Spataro; Vasto Marina (di nuova istituzione).

Ad annunciarlo il sindaco Francesco Menna per il quale "questa seconda fase della riorganizzazione dei servizi erogati alla fascia di popolazione cittadina della terza età deve far conseguire il risultato di aggregare il maggior numero di persone possibili, nella consapevolezza che la costituzione di quattro sedi distribuite sull'intero territorio comunale porterà ad uniformare le attività e i progetti dedicati durante tutto l'arco dell'anno".

Al centro Zaccardi potranno iscriversi cittadini residenti che hanno compiuto i 55 anni d’età. La domanda dovrà essere effettuata obbligatoriamente anche dagli iscritti che hanno rinnovato l’adesione al Centro nel presente anno 2022, i quali dovranno provvedere ad indicare la sede di afferenza. Per essi e per tutti gli aderenti alle preesistenti associazioni (Amici degli Anziani e A.P.S. San Paolo), con tessera in corso di validità, l’iscrizione sarà gratuita. Per i nuovi iscritti, il costo sarà di 10 euro.

Soddisfazione per l'avvio di questo progetto di riforma - presentato il 4 maggio nel corso di una partecipata assemblea pubblica promossa dall'amministrazione comunale al teatro Rossetti - è stata espressa dall'assessore all'Inclusione sociale, Nicola Della Gatta, per il quale si prefigura con efficacia "l'obiettivo di dotare tutti i nostri concittadini più adulti di comuni opportunità di inclusione e socializzazione, da realizzarsi in spazi rinnovati, dove possano essere superati fenomeni di esclusione e solitudine e trovino soddisfacimento i bisogni di interscambio che sempre più essi manifestano".

L’iscrizione potrà essere effettuata nella sede centrale (Bocciodromo) di via Paul Harris dal lunedì al venerdì, dalle ore 16 alle 18; nella sede Centro storico di via Anelli, il lunedì dalle 16 alle 18 e nella sede San Paolo in via Giuseppe Spataro, il venerdì dalle 16 alle 18.