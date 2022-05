Vasto, lunedì 23 commemorazione alla villa Falcone-Borsellino per i 30 anni dalla strage mafiosa

VASTO - Il Comune fa sapere che, in occasione del trentesimo anniversario della strage di Capaci, ha organizzato un evento commemorativo nella villa intitolata ai giudici Giovanni Falcone e Paolo Borsellino del quartiere San Paolo. "Si tratta di un momento - ha detto il sindaco, Francesco Menna, - dedicato alla memoria di quanti hanno sacrificato la loro stessa vita per un ideale di giustizia, di legalità, di libertà: Giovanni Falcone, Francesca Morvillo, Vito Schifani, Rocco Dicillo e Antonio Montinaro".

La cerimonia si svolgerà lunedì 23 maggio, alle ore 11, e rientra nel percorso progettuale dal titolo Sulle nostre gambe. Iniziativa, quest'ultima, che "ci accompagnerà nel corso dell'anno con molteplici momenti di riflessione, culturali e formativi sulle pagine performanti della nostra storia recente e che vedranno il contributo del mondo delle istituzioni e del terzo settore cittadino", ha aggiunto l'assessore alla Cultura, Nicola Della Gatta. L'assessore ha infatti ricordato il primo appuntamento avvenuto al teatro Rossetti lo scorso 4 maggio, realizzato con il contributo dell'università delle Tre Età di Vasto, cui ha partecipato il magistrato Vittorio Teresi, presidente del Centro Studi Paolo e Rita Borsellino.

"Per l'occasione inoltre, - fa sapere il Comune - l'amministrazione aderirà all'iniziativa #unlenzuolocontrolamafia, invitando tutti a esporre lenzuola bianche ai balconi nella giornata del 23 maggio, come accadde a Palermo 30 anni or sono, a cura dei movimenti antimafia nati spontaneamente all'indomani della strage", ha concluso Della Gatta.