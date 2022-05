Vastese, tutte le combinazioni per l’accesso ai play-off in vista dell’ultima giornata

VASTO - Domani per la Vastese è il giorno del momento decisivo, quello per cui passano tutti gli enormi sforzi fatti in questa stagione. D'Adderio, a margine della sfida contro il Porto d'Ascoli, domenica scorsa ha ricordato come la sua squadra abbia toccato quest'anno quota 300 allenamenti e compiuto un cammino incredibile senza poter contare sul supporto dei propri tifosi per le note vicende dello Stadio Aragona. Come per dire ai propri ragazzi di non buttar via negli ultimi 90 lunghissimi minuti l'enorme lavoro realizzato.

Di Filippo e compagni, infatti, hanno il destino nelle proprie mani, sta solo a loro fare l'ultimo passo; con un successo sul campo del Nereto, già retrocesso, i biancorossi festeggerebbero l'accesso ai play-off. Non solo perché per gli aragonesi c'è la concreta possibilità di chiudere addirittura al 4° posto in classifica dal momento che nell'ultima giornata è prevista anche la sfida tra Pineto e Sambenedettese, proprio le due squadre che precedono di due punti la Vastese in graduatoria.

Tutte le combinazioni possibili per la conquista dei play-off della Vastese:

- LA VASTESE CHIUDE 4ª SE: vince, Pineto-Sambenedettese finisce in parità e l'Atletico Terme Fiuggi vince; in questo caso Vastese, Pineto, Sambenedettese e Atletico Terme Fiuggi finirebbero tutte a 53 punti e si considerebbe la classifica avulsa dei punti totatalizzati negli scontri diretti.

CLASSIFICA AVULSA

Vastese 11

Atletico Terme Fiuggi 10

Sambenedettese 6

Pineto 4

Dunque Vastese 4ª e Atletico Terme Fiuggi 5°

- LA VASTESE CHIUDE 5ª SE: vince, Pineto-Sambenedettese si conclude con il successo di una delle due squadre e l'Atletico Terme Fiuggi vince; in questo caso chi vince tra Pineto e Sambenedettese chiuderebbe al 4° posto con 55 punti, Vastese e Atletico Terme Fiuggi arriverebbero appaiate a 53 punti, ma la 5ª posizione sarebbe della squadra di D'Adderio, che ha gli scontri diretti a favore (1-4 a Fiuggi e 0-2 all'Aragona).

34ª GIORNATA

Atletico Terme Fiuggi-Castelfidardo

Aurora Alto Casertano-Notaresco

Montegiorgio-Tolentino

Nereto-Vastese

Pineto-Sambenedettese

Porto d'Ascoli-Alma Juventus Fano

Recanatese-Chieti

Trastevere-Matese

Vastogirardi-Castelnuovo Vomano

CLASSIFICA

Recanatese 67

Trastevere 58

Tolentino 56

Pineto 52

Sambenedettese 52

Vastese 50

Atletico Terme Fiuggi 50

Porto d'Ascoli 49

Matese 48

Chieti 48

Notaresco 46

Montegiorgio 46

Alma Juventus Fano 45

Vastogirardi 45

Castelnuovo 43

Castelfidardo 40

Nereto 12

Aurora Alto Casertano 7