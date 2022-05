Monteodorisio, recruiting day per la crescita del territorio

MONTEODORISIO - Si è svolto ieri, nell'area esterna del ristorante Dalla Padella alla Brace, il primo Recruiting day targato Randstad.

"È stata una mattinata fruibile per fare networking, - ha detto la consigliera comunale di minoranza di Monteodorisio, Angela Menna - dialogare in maniera diretta con i professionisti del mondo del lavoro, ma soprattutto per mettersi in gioco. L'impegno per facilitare l'incontro tra domanda e offerta è massimo".

"Bisogna continuare a investire e a puntare sulle opportunità di crescita nel nostro territorio, ha proseguito. Quest'iniziativa, resa possibile grazie alle sinergie con le filiali Randstad di Atessa e Termoli, conferma l'importanza del fare rete tra istituzioni e imprese, per rendere maggiormente attrattivo il tessuto produttivo del territorio e far sì che le eccellenze trovino valorizzazione. Ringrazio - prosegue Menna - tutto il team Randstad per il grande lavoro svolto, l'assessore alle Politiche sociali del comune di Cupello, Giuliana Chioli, e i consiglieri comunali di Gissi, Sandro Mastroberardino e Lino D'Ercole, per la collaborazione, il ristorante per la disponibilità della location e tutte le persone che hanno risposto in maniera proattiva all'iniziativa."