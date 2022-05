Vasto, domani il concerto di beneficenza "Tributo a Ivano Fossati" - VIDEO

VASTO - Tutto pronto per l'appuntamento con il concerto musicale "Tributo a Ivano Fossati" che si svolgerà domani presso il Teatro Rossetti alle ore 21 e che devolverà il ricavato della serata a favore dell'associazione Asperger Abruzzo.

Dopo il grande successo della cover dei Pink Floyd (andata in scena lo scorso anno nello splendido scenario dei Giardini di Palazzo d'Avalos), a suonare stavolta sarà un collettivo di musicisti vastesi.

Come già da noi preannunciato, sono tanti in cartellone i volti noti del panorama musicale vastese, e se ne sono aggiunti anche altri: ad esibirsi ci sarà anche il maestro Luigi di Tullio, ed Erika Tana della scuola di danza Danza & Danza Academy di Francesca Zacco danzerà sulle noteb della canzone di Mia Martini "E non finisce mica il cielo".

L'organizzatore Francesco Marchesani e il presidente dell'associazione Asperger Abruzzo Marie Helene Benedetti ci spiegano nel VIDEO che segue com'è nata l'idea, come si svolgerà il concerto e quale sarà lo scopo benefico della serata.