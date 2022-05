Termoli, all’Istituto alberghiero primo concorso nazionale di pasticceria per ragazzi speciali

TERMOLI - Nei prossimi giorni oltre 150 persone tra studenti, docenti, dirigenti e genitori, arriveranno da tutta Italia a Termoli (Campobasso) per partecipare a un evento unico nel suo genere: il Primo Concorso Nazionale di Pasticceria per Ragazzi Speciali degli Istituti Alberghieri d’Italia.

Il 25 e il 26 maggio 2022 all'Ipseoa "Federico Di Svevia" si svolgerà la manifestazione promossa dal comparto scuole della Federazione Internazionale Pasticceria, Gelateria e Cioccolateria in collaborazione con l’Ipseoa ospitante.

Il concorso, patrocinato dal Ministero dell'Istruzione, riveste particolare importanza in quanto mira a valorizzare le abilità e le capacità metodologiche degli allievi con programmazione differenziata provenienti dagli Istituti Professionali per l’Enogastronomia e l’Ospitalità alberghiera d’Italia, nella cultura della pasticceria italiana e quella internazionale, interscambiando metodologie finalizzate alla crescita e soprattutto al confronto.

Per tutti gli studenti e le studentesse un'opportunità straordinaria per integrare, ad un tempo, abilità, competenze e creatività valorizzando al meglio l'unicità di ogni studente nel segno di una piena alleanza educativa tra scuola, famiglie, mondo professionale e società.

L'iniziativa, in particolare, prevede la realizzazione di un dolce di alta pasticceria che dovrà rappresentare la tradizione regionale o la città di provenienza.



Sono numerose le scuole che hanno aderito da ogni angolo del Paese, tutte entusiaste e impegnate nel preparare al meglio gli allievi coinvolgendo i compagni, i docenti e le famiglie in un evento che riserverà tante emozioni, offrendo un esempio di buone pratiche realizzate nelle scuole professionali italiane.

Questo importante evento muove anche un sistema di marketing territoriale, permettendo la conoscenza del Molise da tutti gli Istituti provenienti da altre regioni. Infatti, le oltre 150 presenze che arriveranno in città, oltre alla partecipazione alla gara, potranno vivere e osservare le bellezze di Termoli e del territorio molisano, un patrimonio prezioso di arte, storia, paesaggi e cultura enogastronomica tutto da scoprire.