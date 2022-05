Scuola di Kung Fu Carmine De Palma, 6 atleti in corsa per il sogno Nazionale

VASTO - Per la scuola di Kung Fu Shaolin Kickboxing del maestro Carmine De Palma e per alcuni dei suoi atleti si potrebbero aprire le porte della Nazionale italiana di Kickboxing. Oggi, venerdi 20 maggio, presso il PalaInvent, a Jesolo, si saprà se gli atleti della scuola del maestro De Palma, con sedi a Vasto, Termoli e Petacciato, riusciranno a realizzare il loro sogno, vestire il tricolore e rappresentare l’Italia in gare europee e mondiali.

Dopo tutto il percorso di qualificazione che c’è stato, dai Regionali agli Interregionali, al Criterium, sono arrivati all’ultima tappa dei Campionati italiani assoluti ben 6 atleti della scuola, dopo aver vinto, meritato, sudato e cercato la vittoria e la loro possibilità di entrare nella squadra italiana di Kickboxing, nella specialità Kick Light.

Gli atleti che sono già tra i migliori d'Italia sono Manuel Caruso e Angelo Zucaro, che saranno impegnati nella categoria Juniores; Michele Di Biase, che sarà impegnato nella categoria Old Cadets; Chiara Tavani, Giovanni Camelo e Thomas Camelo, i quali invece saranno impegnati nella categoria Young Cadets.