San Salvo, vince 31 mila euro al Superenalotto

SAN SALVO - Gioca due euro al Superenalotto e ne vince 31 mila. Il misterioso vincitore si aggira fra le strade di San Salvo. Si è fermato al bar Blue eyes di Marco Gaspari, in via Giacomo Puccini 2. Lì ha tentato la fortuna e l'ha presa in pieno. "Ha sfiorato il 6 da 206 milioni di euro", ha detto uno dei due titolari del bar. Il fortunato vincitore, per ora, non ha né volto né età né sesso. Si sa soltanto che ha vinto facendo un 5 al Superenalotto. "La ricevuta non mi segnala nemmeno l'orario d'acquisto", ha concluso stupefatto Gaspari.