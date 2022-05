San Salvo, precisazione di Adrilog sulle trattative sindacali

SAN SALVO - La società Adrilog fa sapere che il 5 ottobre scorso ha sottoscritto un importante accordo con Fisascat-Cisl Abruzzo e Uiltucs Abruzzo e che, in conseguenza delle forti tensioni socio-economiche create da questi anni dalla pandemia da Covid 19, ha inteso far recuperare potere d'acquisto ai soci lavoratori.

Tale accordo, seppur non sottoscritto dalla Filcams Cgil, è stato approvato a larga maggioranza dai soci. Risponde così all'attacco del sindacato che, due giorni fa, aveva accusato la società di non voler negoziare se non su provvedimento del giudice secondo principi di correttezza e buona fede.

"La società Adrilog è disponibile ad avviare un nuovo tavolo di trattativa per verificare opportunità di miglioramento di tale accordo", conclude Adrilog.