San Salvo, il centro culturale Moro messo a nuovo

SAN SALVO - Proseguono i lavori di ammodernamento del Centro culturale Aldo Moro. Il Comune fa sapere che l'attività è in fase di completamento. "Dopo la sistemazione delle facciate esterne e la collocazione della nuova illuminazione, si sta provvedendo, proprio in questi giorni, alla sostituzione dei vecchi infissi e alla messa in sicurezza della scala esterna".

“In questi anni - spiega il sindaco Tiziana Magnacca - abbiamo provveduto con regolarità a programmare la manutenzione della struttura realizzata negli anni Settanta" e a rilanciare le attività di gestione della biblioteca, della sala semicircolare e del teatro. "Negli ultimi due anni - conclude - sono giunti dal governo nazionale 200mila euro utilizzati per l’efficientamento energetico del centro culturale".