Monteodorisio, patteggia la pena ex ditta di gestione e smaltimento rifiuti urbani

MONTEODORISIO - L'amministrazione comunale di Monteodorisio esprime soddisfazione per l'esito del giudizio che ha portato al patteggiamento del legale rappresentante della ditta che gestiva la raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti nel 2019. Lo fa sapere il vicesindaco Alessandro Mucci, in una nota. Il procedimento ha visto la società accusata di gestione non conforme alla normativa dell’isola ecologica comunale in località Scosse. I fatti risalgono al marzo 2020 quando la giunta presieduta dal neo eletto sindaco, Catia Di Fabio, rescise il contratto per gravi inadempimenti della società. Il comune di Monteodorisio si costituì parte civile con l'avvocato, Guido Giangiacomo, provvedendo a richiedere il risarcimento dei danni arrecati dalla gestione non conforme alla normativa.

“A distanza di due anni, - sottolinea il vicesindaco - l'esito della denuncia responsabilmente presentata dal sindaco, ribadisce ancora una volta l'attenzione per la problematica dell’igiene urbana che abbiamo avuto come giunta e gruppo di maggioranza, sin dal primo giorno del nostro mandato. Nonostante la complessità della risoluzione di un contratto pubblico, abbiamo provveduto a incaricare immediatamente un'altra ditta dei rifiuti senza creare alcun disservizio. Anzi, possiamo dire di aver migliorato garantendo più servizi senza aumentare i costi ai cittadini".