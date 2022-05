Monteodorisio, Comprensivo realizza corso gratuito per genitori con bambini autistici

MONTEODORISIO - Lo sportello Autismo dell'Istituto comprensivo di Monteodorisio organizza un percorso on line gratuito di Parent-training, rivolto ai genitori di bambini e ragazzi autistici in età scolare. La fa sapere in una nota, la dirigente scolastica, Cristina Eusebi.

Le domande dovranno pervenire a questo indirizzo, con l'indicazione "Iscrizione parent training", scegliendo l'opzione scuola: infanzia, primaria, secondaria di primo o secondo grado. Le richieste saranno accettate secondo l'ordine di arrivo fino alla capienza massima di 40 posti.

Il corso si articola in sei ore con la presenza del docente in formula laboratoriale e 12 ore di apprendimento autonomo con materiale consultabile on line. Le date previste sono il 22 e 29 maggio dalle 9 alle 11 e, con lo stesso orario, il 5 giugno. Il docente di riferimento è Marina Cieri, psicologa e psicoterapeuta cognitivo-comportamentale.

I contenuti principali saranno i principi chiave dell’Aba Aba, rinforzo positivo e negativo, comportamenti problema, modelli Abc, strategie proattive e reattive, Pcit (Parent child interaction therapy) e interazione guidata dal bambino, le abilità Pride e interazione guidata dal genitore e, infine, le regole importanti.