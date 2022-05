Jova Beach Party a Vasto Marina. Massimo Di Lorenzo: "Vantaggi a livello d’immagine"

VASTO - Massimo Di Lorenzo, titolare del Lido Acapulco a Vasto Marina, commenta i lavori che sono in corso per la messa in opera del Jova Beach Party (annullato nel 2019), previsto per il 19 e 20 agosto e che si svolgerà proprio nel cuore della località rivierasca.

"I vantaggi di questo evento - secondo Di Lorenzo - saranno a livello d’immagine per la città di Vasto e per il territorio circostante. Sarà creata una zona dove tutti potranno andare in spiaggia e passeggiare sulla riviera. Inoltre, tutti potranno usufruire degli stabilimenti.

Nell’area individuata per la realizzazione del concerto - prosegue - sarà definito un rettangolo chiuso per chiunque. Vasto Marina sarà raggiungibile anche grazie a delle navette che potranno arrivare fino ad alcuni punti stabiliti in precedenza. Inizialmente si pensava che il lungomare venisse chiuso totalmente per quasi una settimana.

Per il concerto - ha detto Di Lorenzo - rimuoveremo una fila di ombrelloni di circa 10 metri per la realizzazione di alcune vie di fuga.



Sono convinto - conclude - che i clienti stagionali non avranno grossi problemi. Eravamo preoccupati per le possibili chiusure delle strade principali, tuttavia al momento siamo stati rassicurati: i disagi saranno ridotti al minimo.

Forse però un evento di questo tipo poteva svolgersi a settembre, periodo in cui generalmente c’è meno affluenza di turisti: avrebbe portato ancora più benefici”.