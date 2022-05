Vasto, le classi prime dell’Itset Palizzi scendono in campo per la salvaguardia ambientale - FOTO

VASTO - Le classi prime dell'Itset Palizzi scendono in campo per la salvaguardia ambientale, adottando a distanza lotti di terreno della foresta amazzonica.

Illustra il senso dell'iniziativa la professoressa Gianna Bucco, referente del progetto a sfondo ecologico: "Tutto è cominciato dalla visita a Ecomondo a Rimini, dove conobbi l'associazione let it trees, che sostiene e preserva la foresta amazzonica. Con un versamento volontario a partire da 15 euro in su si possono adottare metri quadri di foresta evitando l'abbattimento degli alberi.

Poi, sviluppando l'uda di educazione civica sulla sostenibilità e l'economia circolare ho coinvolto nell'adozione la mia classe prima A Eco, estendendola man mano alle altre prime dell'economico e del Tecnologico.

L'idea della foto è stata dell'associazione ed anche quella di dedicare sul sito web una parte a tutte le scuole d'Italia".