Vasto, fermato 22enne del luogo per rapina ed estorsione ai danni di due coetanei

VASTO - I carabinieri della stazione di Vasto riferiscono in una nota di un arresto avvenuto nella serata di ieri. Si tratta di un 22enne del luogo, già noto alle forze dell'ordine, al quale si contestano i reati di rapina ed estorsione. Il giovane, rintracciato nella sua abitazione, è stato portato nel carcere di Lanciano in esecuzione dell'ordinanza di custodia cautelare emessa dal gip del tribunale di Vasto.

I fatti risalgono a una sera di un mese fa. "Due ventenni di Scerni - spiegano i carabinieri - si trovavano tra i locali della movida del centro storico di Vasto. Lì hanno incontrato due coetanei, a loro sconosciuti, che li hanno costretti a offrire da bere e a salire con forza sull’autovettura, recandosi in una zona isolata dove, dopo averli aggrediti fisicamente riportando lievi lesioni, si sono impossessati dei loro portafogli". Le due giovani vittime, terrorizzate, hanno chiamato il numero d'emergenza 112 e chiesto aiuto ai carabinieri.

Le attività investigative dei carabinieri di Vasto, coordinate dalla locale procura della Repubblica, hanno permesso di identificare uno dei due giovani aggressori, raccogliendo gravi indizi di colpevolezza che, condivisi dalla procura della Repubblica, hanno consentito al gip del tribunale di Vasto di emettere l’ordinanza di custodia cautelare in carcere.

"Nonostante la sua giovane età - concludono le forze dell'ordine - è molto noto alle cronache giudiziarie. L’estate del 2021 si è reso protagonista di alcuni fatti di cronaca in Vasto marina, tant’è la questura di Chieti, su proposta del Nucleo operativo radiomobile dei carabinieri di Vasto, ha emesso, nei suoi confronti, la misura di prevenzione del cosiddetto “Daspo Willy”.