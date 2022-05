Vasto, conclusi gli incontri didattici alla Pulchra Ambiente con le scuole primarie

VASTO – L'iniziativa promossa da Pulchra ambiente ha avuto un riscontro positivo da parte degli alunni delle scuole primarie che hanno aderito agli incontri didattici nel Centro di raccolta di Vasto. Lo fa sapere in una nota la società di gestione e raccolta dei rifiuti urbani.

Numerose le classi che hanno partecipato con entusiasmo e curiosità alle visite guidate organizzate all’interno dell’isola ecologica di Via San Leonardo che oggi giunge alla giornata conclusiva.

Dal 28 aprile fino al 19 maggio, i responsabili di Pulchra hanno realizzato, nella prima fase, momenti formativi con le scuole che hanno richiesto di visitare il centro di raccolta.

La proposta educativa ha coinvolto circa 300 alunni, per una corretta modalità di gestione delle differenti tipologie di rifiuti, a partire dal riconoscimento e dalla selezione di imballaggi, degli appositi contenitori da utilizzare e delle diverse modalità di conferimento da adottare.

La seconda fase, più tecnica, ha fornito attraverso una passeggiata all’interno della sede, una conoscenza diretta delle tipologie di raccolta differenziata e delle attrezzature necessarie per la raccolta. L’impatto diretto ha così stimolato la

curiosità dei giovani visitatori e dato vita a costruttive riflessioni in merito agli errori che quotidianamente molti cittadini compiono nella gestione dei rifiuti. I bambini si sono messi alla prova conferendo in maniera corretta alcuni rifiuti portati con sé da casa.

L’ultima parte dell’incontro ha dato la possibilità di conoscere e fare visita all’annesso Centro del riuso, uno spazio dove è possibile portare oggetti in buono stato di conservazione e funzionanti, favorendo il riutilizzo di ciò che è ancora utile prolungando così la vita degli oggetti e riducendo la produzione di rifiuti.