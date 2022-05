San Salvo, Marchese: "Cartelli e menifesti, il centrodestra fa propaganda con soldi dei sansalvesi"

SAN SALVO - L'ex sindaco Gabriele Marchese, candidato alle prossime amministrative del 12 giugno alla carica di consigliere comunale nella lista civica Cambiamo San Salvo in appoggio al candidato sindaco Giovanni Mariotti, in un comunicato sostiene che "In questi giorni assistiamo ad una serie di annunci e apposizione di cartelli, manifesti, convegni, ecc. ecc. da parte dell'amministrazione uscente di centrodestra al fine di promuovere eventuali opere che sono solo sulla carta.

Vogliono dimostrare in venti giorni (sic) di realizzare ciò che non sono riusciti a fare in dieci anni.

Molto probabilmente hanno la presunzione di credere che i cittadini di San Salvo non sono in grado di giudicare il loro operato.

Stanno utilizzando impropriamente i soldi pubblici, di tutti i cittadini per fare la loro campagna elettorale.

Fermatevi - conclude Marchese - non sciupate più soldi, i Sansalvesi hanno testa e cervello per giudicarvi".