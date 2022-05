San Salvo, i balneatori dicono no al progetto del nuovo lungomare

SAN SALVO - I lavori del progetto che interesseranno un'importante porzione del lungomare di San Salvo non sono idonei alle necessità del litorale. Lo rende noto la locale associazione Balneatori e turismo, nata nel 2021, che ritiene di non essere stata ascoltata in merito.

"Una progettazione che non ha tenuto conto delle peculiarità intrinseche del nostro lungomare, legate principalmente a problematiche di tipo meteorologico e che d'altronde è stata realizzata senza la minima collaborazione con i più diretti interessati che sono gli stabilimenti balneari che insistono su quel tratto di arenile, non può incontrare il favore della nostra associazione", sottolinea l'associazione.

"La riqualificazione di quella porzione di lungomare porterà a realizzare un'opera economicamente dispendiosa sia dal punto di vista esecutivo sia soprattutto di gestione. Il nostro rammarico è legato alla scelta di un progetto che presenta problematiche già espresse dall'associazione in sede di presentazione".

"Rimaniamo - conclude la nota - fiduciosi che le modifiche richieste siano ancora apportabili a quello che è un progetto esecutivo già in fase di preventiva realizzazione. Rimarchiamo allo stesso tempo la totale assenza di concertazione tra amministrazione e associazioni di categoria. Carenza di confronto che porta ad interventi repentini e tardivi rispetto ad un iter condiviso in fase di progettazione".