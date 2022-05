Lo Sporting Club Vasto tra i partecipanti della 1ª edizione regionale della Coppa dei Club

VASTO - C'è anche una squadra dello Sporting Club Vasto tra le nove partecipanti alla 1ª edizione regionale della Coppa dei Club, campionato amatoriale a squadre di padel, che parte oggi, giovedì 19 maggio.

Protagoniste della manifestazione, organizzato dal Comitato MSP Abruzzo, saranno anche tre squadre del Top Smash Padel (Francavilla al Mare), altrettante del Martin Padel (Martinsicuro), una del Rozu Lanciano e una de I Campetti Cepagatti. Dopo la fase a gironi ci sarà la fase ad eliminazione diretta, la quale porterà alla finale regionale, che si svolgerà nel week-end del 25 e 26 giugno. L'atto conclusivo si svolgerà al Padelmania di Pescara, già qualificato alla finale nazionale essendo circolo ospitante della rassegna prevista dall'8 al 10 luglio.

Il presidente regionale MSP Italia Roberto Standoli ha manifestato tutta la propria gioia per aver portato in Abruzzo questo evento: «Sono davvero soddisfatto di questa 1ª storica edizione della Coppa dei Club in Abruzzo, questo è solo l’inizio di un lungo percorso».

La finale nazionale di luglio sarà un appuntamento davvero rilevante, tanti i partner che saranno coinvolti, tra cui il marchio Tsingtao, uno dei più grandi produttori mondiali di birra e già sponsor ufficiale dell'ultima edizione dei Giochi Olimpici e Paralimpici invernali.