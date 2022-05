Il candidato a sindaco Travaglini presenta la lista Più San Salvo

SAN SALVO - Continua la presentazione delle liste che appoggiano il candidato sindaco Fabio Travaglini nelle amministrative 2022. Questa sera è stata la volta della lista Più San Salvo, in cui si candida Nicola Argirò, il politico di centrodestra che in questa tornata elettorale ha deciso di appoggiare Travaglini.

"Il mio pensiero era di fare qualcosa per San Salvo, ma non pensavo di ricandidarmi - ha detto Nicola Argirò - poi ho parlato con Fabio e ho trovato in lui quelle doti che mi hanno fatto riflettere sul progetto che porteremo a compimento. Porterò l'apporto della mia esperienza amministrativa".

"Faremo capire che si può fare politica in modo collegiale - ha detto Travaglini -. Stiamo facendo parlare tutti i nostri candidati per far sentire quanto amore c'è per la città in ognuno di loro. La nostra è una squadra che darà un grosso contributo alla nostra città".

Questi i candidati della lista Più San Salvo:

Nicola Argirò, Valentina Antenucci, Marika Bolognese, Denis Cortellini, Silvia Daniele, Andrea D'Adamio, Gabriele Di Lallo, Nicola Di Marco, Alessandro Di Nella, Silvia Di Virgilio, Claudio Natale, Daniela Nozzi, Carmine Potente, Raffaele Sannino (detto Lello), Raffaele Stampone e Marina Tristani.